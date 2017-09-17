İHA'nın haberine göre; Myanmar'da Müslümanlara yönelik katliam devam ederken Myanmar lideri Aung San Suu Kyi, yaşananlara göz yummaya devam ediyor. Yıllar önce Nobel Barış Ödülüne layık görülen Kyi'nin tavrı dünya liderlerinde de eleştirilerle karşılanıyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kyi'yi eleştirerek, "Harekete geçmediği sürece bu trajedi felakete sonuçlanacak" dedi.

Bu hafta başlayacak olan BM Genel Kurul'u öncesi röportaj veren BM Genel Sekreteri, Myanmar liderinin son bir şansı olduğunu ifade ederek, "Kyi'nin son bir şansı var. Eğer, bu durumu tersine çevirmezse bu trajedi korkunç olacak. Ne yazık ki, durumun gelecekte nasıl çözülebileceğini göremiyorum" dedi. Rohingya Müslümanlarının evlerine geri dönmelerine izin verilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Guterres, Myanmar ordusunun hala ülkedeki üstünlüğü elinde bulundurduğunu kaydetti.

Bu hafta başlayacak olan BM Genel Kurulu'na Myanmar lideri Kyi'nin katılım göstermeyeceği açıklanmıştı. Kyi, krizin "yanlış bilgilerden oluşan buzdağı" tarafından büyütüldüğünü, sahte haberlerin teröristlere hizmet ettiğini savunmuştu.

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