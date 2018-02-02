

Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Suriye görüşmelerinin ardından sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Barış sürecinin ''anlamlı bir aşamada'' olduğunu belirten Guterres, Soçi görüşmelerinde tüm Suriyeliler için bir vizyon benimsendiğini ve BM gözetiminde anayasa komitesi oluşturulmasına karar verildiğini hatırlattı.

Anayasa komitesinde tüm Suriyelilerin temsil edilmesi gerektiğini söyleyen Guterres, komiteyle ilgili nihai anlaşmaya da yine Cenevre'de ulaşılması gerektiğini belirtti.

''SURİYE'YE SON İKİ AYDIR YARDIM ULAŞTIRILAMIYOR"



Suriye'deki insani duruma ilişkin değerlendirmede bulunan Guterres, ''Suriye'de kuşatma altındaki bölgelere son iki aydır insani yardım, tıbbi malzeme, gıda götüren tek bir konvoy bile gitmedi. İnsani yardım ulaştırılamıyor ve sağlık sorunlarıyla boğuşan insanlar tahliye edilemiyor.'' dedi.

İnsani yardım erişimine izin verilmesi, uluslararası insani hukuka uyulması ve sivillerin korunması çağrısını yineleyen Guterres, ''Kaybedecek bir dakikamız yok.'' ifadesini kullandı.

Kimyasal silah kullanıma ilişkin 'tedirgin eden'' haberlerin geldiğine de değinen Guterres, milyonlarca insanın her şeyini kaybettiğine dikkati çekti.

Guterres, Suriye rejimi, muhalif gruplar ve taraflar üzerinde etkisi olan tüm devletlere BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile iş birliği yapması çağrısında bulundu.

CİNSEL İSTİSMARA KARŞI SIFIR TOLERANS POLİTİKASI



Cinsel istismar konusuna yönelik de açıklamalarda bulunan Guterres, hükümetler, özel sektör, BM de dahil uluslararası örgütler ve sivil toplumda erkek egemen bir kültürün baskınlığının farkında olduğunu ve cinsel istismara karşı sıfır tolerans politikası uygulanacağını söyledi.

Guterres, BM'de cinsiyet eşitliği kampanyası başlattığını ve BM'nin üst düzey yönetimlerinde cinsiyet eşitliğine ulaşıldığını da sözlerine ekledi.

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