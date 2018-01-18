Guterres, BM Güvenlik Konseyinin ocak ayı dönem başkanı Kazakistan'ın Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in de katıldığı ve kitle imha silahlarının önlenmesinin görüşüldüğü toplantıda, Suriye'de kimyasal silah kullanımının cezasız kalmaya devam ettiğine dikkati çekti.
Sorumlular cezalandırılmadığı sürece kimyasal silah kullanımına izin verilmiş olacağını ifade eden Guterres, BM Güvenlik Konseyine Suriye'de kimyasal silah kullanımı soruşturmasının yeniden hayata geçirilmesi için birlik çağrısı yaptı ve kimyasal silah kullanan tarafların cezalandırılması gerektiğini söyledi.
Nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore ile yaşanan gerginliğe de değinen Guterres, Kore Yarımadası'nda artan askeri çatışma riski ve doğuracağı ''tasavvur edilemez'' sonuçlardan son derece endişe duyduğunu sözlerine ekledi.
ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley de Suriye'de rejimin kendi halkına karşı defalarca kimyasal silah kullandığını ve yozlaşmış bu rejimin 21. yüzyılda kimyasal silahları savaş aracı olarak kullanan DEAŞ ile aynı yerde durduğunu söyledi.
Haley, Suriye'de kimyasal silah kullanımı soruşturmasını engellemek ve bu konudaki BMGK kararlarını 3 kez veto etmekle eleştirdiği Rusya'yı suçların cezasız kalmasından da sorumlu tuttu.
İran'a yönelik eleştirilerde de bulunan Haley, Tahran yönetimini bölgedeki istikrarsızlığın sorumlusu olmak, Suriye'de rejime ve teröre destek vermekle suçladı.
Haley, en büyük nükleer tehdidin ise Kuzey Kore'den geldiğini belirterek, Pyongyang'ın ''pervasızca'' nükleer silah peşinde koştuğu değerlendirmesinde bulundu.
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