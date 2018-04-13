ABD: Esad en az 50 kez kimyasal silah kullandı

BM Genel Sekreteri Gutterres, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında bir konuşma yaptı.

Guterres, Suriye ile ilgili olarak, "Tüm ülkeleri sorunmlu hareket etmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Yükselen tansiyonla ilgili uyarılarda bulunan BM Genel Sekreteri, "Birleşmiş Milletler'de tıkanan süreç, büyük çaplı bir çatışmaya neden olabilir" şeklinde konuştu.

RUSYA: DUMA'DAKİ SALDIRI PROVOKASYON

Guterres'den sonra söz alan Rusya'nın BM Büyükelçisi ise ABD, İngiltere ve Fransa'yı eleştirdi.

Rus Büyükelçi, Fransa, İngiltere ve ABD'nin sadece Suriye hükümetini devirmek ve Rusya'yı zaptetmekle ilgilendiklerini söyledi.

ABD: ESAD EN AZ 50 KEZ KİMYASAL SİLAH KULLANDI

ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley yaptığı konuşmada Esad rejimine yüklendi.

Haley, "Esad'ın Suriye savaşı boyunca en az 50 kez kimyasal silah kullandığını tahmin ediyoruz. Eğer Esad'ın kimyasal silah kullanımını normalleştirmesine izin verirsek bu bütün ülkelere ve uluslara zarar verecek" ifadelerini kullandı.

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