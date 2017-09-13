BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar'da "insanlık dışı" bir durumla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Guterres, Rohingya'da yapılan saldırıların kabul edilemez olduğunu ekledi ve askeri harekatın durdurulması ve çağrısında buluındu.

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Antonio Guterres

BM Genel Sekteteri