BMGK, İsrail güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu Gazze sınırında 61 Filistinlinin hayatını kaybetmesi üzerine Kuveyt'in talebiyle acil toplandı. BMGK üyesi ülkelerin temsilcileri, konseydeki Gazze toplantısı öncesi gösterilerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, konseyde yaptığı konuşmada, Ortadoğu'daki şiddet olaylarından ve hayatını kaybedenler nedeniyle endişe ve üzüntü duyduklarını söyledi.
Bölgede çok sayıda şiddet olayının yaşandığını belirterek, BM Güvenlik Konseyini çifte standartla suçlayan Haley, İsrail'in Gazze sınırındaki şiddet olayları üzerine acil toplanan BM Güvenlik Konseyinde İran'a yüklenerek İsrail'in itidal gösterdiğini savundu.
Haley, ''Aramızda kim sınırlarında bu tür bir eylem yaşanmasını kabul ederdi, soruyorum size? Hiç kimse. Bu salondaki hiçbir ülke İsrail'den daha fazla itidal göstermezdi.'' dedi.
İran'ı Suriye, Yemen ve Lübnan'ı istikrarsızlaştırmakla suçlayan Haley, konseyin dikkatini ''bölgede şiddete neden olan'' İran'a da çevirmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.
İran'ı ''terörist'' olarak nitelendirdiği Hamas'a destek vermekle de eleştiren Haley, ''Hamas'ın yıllardır şiddeti kışkırttığını'' ve ''İsrail güvenlik güçlerine ve altyapısına karşı saldırı başlattığını'' savundu.
ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak doğru bir karar verdiğini ifade eden Haley, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımanın barış sürecine katkı sağlayacağını öne sürdü.
RUSYA'DAN MOSKOVA'DA ZİRVE TEKLİFİ
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyansky ise İsrail ve Filistin'e Moskova'da görüşmeleri önerisinde bulundu.
Polyansky, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun barışçıl bir çözüm için Moskova'da zirve yapabileceğini söyledi.
İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce da Filistinlilerin protesto hakkını saygıyla karşıladıklarını ancak gösterilerin ''radikal unsurlar tarafından istismar edilmesinden" ve gösterilerde molotofkokteyli kullanılmasından derin endişe duyduklarını söyledi.
İsrail'in de sınırlarını savunma hakkı bulunduğunu ancak güvenlik güçlerinin aşırı güç kullanımına başvurmaması gerektiğini belirtti.
FRANSA'DAN ŞİDDET SINIRLARIN ÖTESİNE YAYILIR UYARISI
Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre de şiddet olaylarının sınırın ötesine yayılarak tüm bölgeyi sarabileceği uyarısında bulundu.
Delattre, Ortadoğu'daki durumun "büyük bir fırtınaya" benzediğine dikkati çekerek, "Gazze'de yaşananlar bölgede sadece radikal ve potansiyel terör örgütlerini güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.
BOLİVYA'DAN ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ÇAĞRISI
Bolivya'nın BM Daimi Temsilcisi Sacha Sergio Llorentty Soliz ise dün Gazze'de hayatını kaybeden çocukların isimlerini tek tek okuyarak, İsrail'in Filistin topraklarını işgaline son vermesi çağrısı yaptı.
Soliz, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Gazze sınırında yaşanan şiddet olaylarına ilişkin soruşturma başlatması gerektiğini vurguladı.
ÇİNDEN İTİDAL ÇAĞRISI
Çin'in BM Daimi Temsilcisi Ma Zhaoxu, özellikle İsrail'e itidal çağrısında bulunurken Polonya'nın BM Daimi Temsilcisi Joanna Wronecka da Gazze'de 61 Filistinlinin hayatını kaybetmesine ilişkin bağımsız bir soruşturma yürütülmesi çağrısı yaptı.
BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov ise Gazze sınırında 61 kişinin ölümüne neden İsrail güvenlik güçlerinin şiddetinin en güçlü şekilde kınanması gerektiğini ifade etti.
İsrail'in "ölümcül silahlara" başvurmaması, Hamas'ın ise "protestoları tel örgülere bomba yerleştirme ve provokasyonlar için fırsat görmemesi" gerektiğini belirten Mladenov, uluslararası toplumu, Gazze'deki şiddet döngüsüne son verme, bölgede yeni bir savaşı engellemeye çağırdı.
FİLİSTİN'DEN BMGK'YE ÇİFTE STANDART SUÇLAMASI
Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise ''BM Güvenlik Konseyinin harekete geçmesi için daha kaç Filistinlinin ölmesi gerek, eğer sizin ülkenizde bir katliam gerçekleşseydi, 24 saatte aralarında çocuklar olan 60 kişi öldürülseydi ne yapardınız?...Bu çifte standardı daha ne kadar sürdüreceksiniz?'' ifadelerini kullandı.
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