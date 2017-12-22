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BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar içeren tasarıyı onayladı
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SON DAKİKA: BM Güvenlik Konseyi Kuzey Kore'ye yaptırımlar içeren tasarıyı onayladı! Dünya Haberleri

SON DAKİKA: BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar içeren tasarıyı onayladı

BM Güvenlik Konseyi Kuzey Kore'nin son balistik füze denemeleri üzerine sert yaptırımlar içeren tasarıyı 15-0 oyla kabul etti

22.12.2017 - 21:33 | Güncelleme: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), kıtalararası balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'ye oy birliğiyle yeni yaptırımlar getirdiği bildirildi.

BM'den yapılan yazılı açıklamada, yeni yaptırımların özellikle Pyongyang ekonomisini hedef aldığı ve yaptırımlarla ekonomik alanı giderek daralan ülkenin füze denemelerinden vazgeçmesi için çalışıldığı kaydedildi.

BMGK'de Çin ve Rusya'nın da desteğiyle kabul edilen karara göre, Kuzey Kore'ye ihraç edilen rafine petrol ürünlerinin yüzde 90'ının bloke edilmesi ve yurt dışında çalışan Kuzey Kore vatandaşlarının 24 ay içerisinde ülkeye dönmesi öngörülüyor.

Aynı kararda, Kuzey Kore'ye ihraç edilen ham petrolün yıllık sınırının 4 milyon varile çekilmesi konusunda da mutabık kalındı.

Oylamanın ardından açıklama yapan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "oylamanın Pyongyang yönetimine çok açık bir mesaj gönderdiğini" dile getirdi.

Kore Yarımadası ve Japonya, Kuzey Kore'nin füze denemeleriyle sık sık gündeme geliyor. Pyongyang yönetimi, BMGK'nin aldığı yaptırım kararlarına rağmen nükleer ve füze programını devam ettiriyor. Kuzey Kore en son 29 Kasım'da yaptığı kıtalar arası balistik füze denemesiyle uluslararası toplumun tepkisini çekmişti.

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YORUMLAR 19
  • Misafir 7 saat önce
    Kuzey kore durma devam et bu abd ye meydan bırakma
  • Misafir 8 saat önce
    king in the north
  • Misafir 8 saat önce
    Dünyada abdden daha tehlikeli ve dünyaya daha çok zarar veren başka bir ülke yoktur. En az onun kadar zarar veren diğer ülke de israildir
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