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BM Güvenlik Konseyi'nde sert Gazze tartışması

BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail Ordusu'nun Gazze'de 58 Filistinliyi öldürdüğü saldırının ele alındığı oturumda Filistinli ve İsrailli temsilciler arasında sert tartışmalar yaşandı. Filistinli BM Temsilcisi "insanlığa karşı suç işlendiğini" söylerken, İsrailli Büyükelçi Gazze'yi kontrolü altında tutan Hamas'ı "kendi halkını rehin almakla" suçladı.

16.05.2018 - 09:39 | Güncelleme:
- EPA
Filistinliler Pazartesi günü hayatlarını kaybeden yakınlarının cenaze törenlerine katıldı.

BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail Ordusu'nun Gazze'de 58 Filistinliyi öldürdüğü saldırının ele alındığı oturumda Filistinli ve İsrailli temsilciler arasında sert tartışmalar yaşandı.

Filistinli BM Temsilcisi "insanlığa karşı suç işlendiğini" söylerken, İsrailli Büyükelçi Gazze'yi kontrolü altında tutan Hamas'ı "kendi halkını rehin almakla" suçladı.

BM Güvenlik Konseyi'ndeki acil toplantı, Konsey Başkanı Polonyallı Büyükelçi Joanna Wronecka'nın Gazze'de öldürülenler ve "çok uzun süredir devam eden çatışmalar sonucu ölen diğer kurbanlar" için bir dakikalık saygı duruşu istemesiyle başladı.

Bazı ülkeler yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili kaygılarını dile getirirken, bazıları da soruşturma talebinde bulundu. Filistinli ve İsrailli temsilciler arasındaysa sert bir tartışma yaşandı.

- Getty Images

Filistin'in BM Büyükelçisi Riyad Mansur "İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı iğrenç katliamı en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

Mansur İsrail'in askeri operasyonlarının durdurulmasını talep etti ve "direnişlerini ifade eden Filistin halkına gaddar İsrail saldırısı" diye tanımladığı olayların şeffaf bir uluslararası soruşturmada ele alınmasını istedi.

Geçmişte soruşturma yapılmadığı için BM'yi de eleştiren Mansur "Harekete geçmeniz için kaç Filistinli'nin ölmesi gerekiyor. Ölmeyi hak ettiler mi? Çocuklar anne ve babalarının elinden alınmayı hak ettiler mi" diye konuştu.

İsrail'in BM Büyükelçisi Danny Danon da, Gazze-İsrail sınırında yaşanların "gösteri ya da protesto değil, şiddet dolu bir ayaklanma olduğunu" saöundu.

Danon Hamas'ın "Gazze halkını rehin aldığını" idda etti.

İsrailli Temsilci ayrıca, "İnsanları şiddete teşvik ediyorlar, sivil kayıplarını arttırmak için ateş hattına ellerinden geldiği kadar çok sivil yerleştiriyorlar, sonra da İsrail'e suçu atıp, BM'ye şikayete geliyorlar. Bu, masum çocuklar pahasına oynanan ölümcül bir oyun" dedi.

Diğer ülkeler neler söyledi?

  • BM'de konuşan ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, İsrail'in güç kullanmasını savundu ve "Bu odadaki hiçbir ülke İsrail'den daha itidalli davranmazdı" dedi. ABD'nin can kaybına üzüldüğünü belirten Haley, Hamas'ı suçladı ve "Hamas dünkü sonuçlardan memnun" diye konuştu.
  • İngiltere, İrlanda ve Belçika bağımsız bir soruşturma çağrısı yaptı. İngiltere'nin BM Büyükelçisi Karen Pierce "Gazze'de kullanılan canlı mermi sayısı ve ölümler tedirgi edici ve konsey bunu görmezden gelemez" dedi.
  • İrlanda İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.
  • Türikiye, İsrail Büyükelçisi'nden geçici olarak ülkeyi terk etmesini istedi. İsrail de aynı şekilde karşılık verdi.
  • Fransa Cumhurbaşkanı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yla yaptığı telefon görüşmesinde, sivillerin barışcıl gösteri hakkı olduğunu söyledi.

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