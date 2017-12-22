BM'nin Kudüs kararı sonrası tepkiler neler?

Birleşmiş Milletler'e (BM) üye tüm devletlere "Kudüs'te diplomatik misyon kurmaktan kaçınma" çağrısı yapan karar tasarısı BM Genel Kurulu'nda 128 oyla kabul edildi. Karar sonrası yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu 'oylama sonucunu tanımayacaklarını' söylerken, Filistin Başkanı Mahmud Abbas, sonucun 'Filistin için bir zafer' olduğunu belirtti.
Tasarıyı kabul eden BM için "yalanlar evi" benzetmesinde bulunan İsrail lideri Netanyahu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"İsrail, Kudüs'ün lehine olan net duruşu için ABD Başkanı Donald Trump'a ve gerçeğin yanında, İsrail'in yanında durarak oy veren ülkelere teşekkür eder."
Perşembe günü Türkiye ile Yemen tarafından hazırlanan tasarıya ilişkin 193 üyeli BM'de yapılan oylamada 9 ülke tasarının aleyhinde oy kullanırken, 35 ülke de çekimser kaldı. Karar bağlayıcı değil.
Kararın açıklanmasından kısa süre sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Karar tasarısının ezici bir çoğunlukla kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.
Kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından İngilizce ve Arapça olarak da paylaşılan ifadeleri şöyle:
https://twitter.com/RT_Erdogan/status/943912481939968000
https://twitter.com/RT_Erdogan/status/943913398034714626
Başbakan Binali Yıldırım da, kararın "memnuniyet verici" olduğunu belirterek, şu mesajları verdi:
"BM Genel Kurulunun Kudüs konusunda büyük çoğunlukla aldığı karar memnuniyet vericidir. Bu karar Kudüs için, barış çabaları için bölgede yeni bir fırsat doğurmuştur"
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Twitter'dan yaptığı açıklamada oylama sonucunun "ABD'nin ipliğini pazara çıkardığını" belirtti.
https://twitter.com/dbdevletbahceli/status/943913625240121344
https://twitter.com/dbdevletbahceli/status/943914803663392771
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, oylamaya ilişkin, "BM'nin bu kararı İslam ülkelerini birleştirdiği gibi BM üyelerini de birleştirmiş, Kudüs'ün sadece Filistinlilerin, Müslümanların değil insanlığın meselesi olduğunu da göstermiştir" yorumunu dile getirirken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "1967 sınırlarıyla Filistin devleti ve Doğu Kudüs'ün de Filistin'in başkenti olarak kabul edilmesi konusunda daha çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.
ABD ve İsrail ile bilrikte tasarıya karşı çıkan ülkeler, Guatemala, Honduras, Togo, Micronezya, Nauru, Palau ve Marshall Adaları.
Çekimser kalan ülkeler arasında ise Arjantin, Avustralya, Kanada, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Letonya, Meksika, Filipinler ve Romanya da var.
Kabul edilen tasarının tam metni şöyle:
"Genel Kurul, (…)
Kutsal Kudüs Kenti'nin özel statüsünü, özellikle de BM kararlarında belirtildiği üzere kentin ruhani, dini ve kültürel boyutlarının korunma ihtiyacını göz önünde bulundurarak,
Kudüs'ün nihai statüsüne BM kararları çerçevesinde yürütülecek müzakereler sonucunda karar verilmesi gerektiğini vurgulayarak,
Kutsal Kudüs Kenti'nin statüsünü, karakterini veya demografik yapısını değiştirme niyetindeki kararların yasal bir etkisi olmadığını, geçersiz olduğunu ve Güvenlik Konseyi'nin kararları doğrultusunda iptal edilmesi gerektiğini tekrar tasdik ederek,
Tüm devletleri BMGK'nın 478 sayılı kararı uyarınca Kudüs'te diplomatik misyon kurmaktan kaçınmaya davet eder;
Tüm devletlerin BMGK'nın Kutsal Kudüs Kenti kararlarına uygun hareket etmesini ve bu kararlara aykırı bir eylem veya önlemi tanımamasını talep eder;
Sahada iki devletli çözümü tehlikeye atan negatif trendlerin geri çevrilmesi ile vakit kaybetmeden, Orta Doğu'da Birleşmiş Milletler kararları ve toprak hakkı da dahil olmak üzere Madrid şartnamesini, Arap Barış İnisiyatifi'ni ve Orta Doğu Dörtlüsü Yol Haritası'nı temel alan kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmayı hedefleyen uluslararası ve bölgesel çabaların hızlandırılmasına yönelik çağrısını tekrar eder;
Onuncu acil özel oturumu geçici olarak sonlandırmaya ve Genel Kurul Başkanı'na üye devletlerin talebi doğrultusunda oturumu devam ettirme yetkisi verme kararı alır."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.