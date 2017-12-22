BM'nin Kudüs kararı sonrası tepkiler neler?

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Birleşmiş Milletler'e (BM) üye tüm devletlere "Kudüs'te diplomatik misyon kurmaktan kaçınma" çağrısı yapan karar tasarısı BM Genel Kurulu'nda 128 oyla kabul edildi. Karar sonrası yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu 'oylama sonucunu tanımayacaklarını' söylerken, Filistin Başkanı Mahmud Abbas, sonucun 'Filistin için bir zafer' olduğunu belirtti.

Tasarıyı kabul eden BM için "yalanlar evi" benzetmesinde bulunan İsrail lideri Netanyahu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail, Kudüs'ün lehine olan net duruşu için ABD Başkanı Donald Trump'a ve gerçeğin yanında, İsrail'in yanında durarak oy veren ülkelere teşekkür eder."

Perşembe günü Türkiye ile Yemen tarafından hazırlanan tasarıya ilişkin 193 üyeli BM'de yapılan oylamada 9 ülke tasarının aleyhinde oy kullanırken, 35 ülke de çekimser kaldı. Karar bağlayıcı değil.

Erdoğan: Memnuniyetle karşılıyoruz

Kararın açıklanmasından kısa süre sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Karar tasarısının ezici bir çoğunlukla kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından İngilizce ve Arapça olarak da paylaşılan ifadeleri şöyle:

https://twitter.com/RT_Erdogan/status/943912481939968000

https://twitter.com/RT_Erdogan/status/943913398034714626

Başbakan Binali Yıldırım da, kararın "memnuniyet verici" olduğunu belirterek, şu mesajları verdi:

"BM Genel Kurulunun Kudüs konusunda büyük çoğunlukla aldığı karar memnuniyet vericidir. Bu karar Kudüs için, barış çabaları için bölgede yeni bir fırsat doğurmuştur"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Twitter'dan yaptığı açıklamada oylama sonucunun "ABD'nin ipliğini pazara çıkardığını" belirtti.

https://twitter.com/dbdevletbahceli/status/943913625240121344

https://twitter.com/dbdevletbahceli/status/943914803663392771

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, oylamaya ilişkin, "BM'nin bu kararı İslam ülkelerini birleştirdiği gibi BM üyelerini de birleştirmiş, Kudüs'ün sadece Filistinlilerin, Müslümanların değil insanlığın meselesi olduğunu da göstermiştir" yorumunu dile getirirken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "1967 sınırlarıyla Filistin devleti ve Doğu Kudüs'ün de Filistin'in başkenti olarak kabul edilmesi konusunda daha çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.

- BBC

ABD ve İsrail ile bilrikte tasarıya karşı çıkan ülkeler, Guatemala, Honduras, Togo, Micronezya, Nauru, Palau ve Marshall Adaları.

Çekimser kalan ülkeler arasında ise Arjantin, Avustralya, Kanada, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Letonya, Meksika, Filipinler ve Romanya da var.

- BBC ABD Başkanı Donald Trump

Kabul edilen tasarının tam metni şöyle:

"Genel Kurul, (…)

Kutsal Kudüs Kenti'nin özel statüsünü, özellikle de BM kararlarında belirtildiği üzere kentin ruhani, dini ve kültürel boyutlarının korunma ihtiyacını göz önünde bulundurarak,

Kudüs'ün nihai statüsüne BM kararları çerçevesinde yürütülecek müzakereler sonucunda karar verilmesi gerektiğini vurgulayarak,

Kutsal Kudüs Kenti'nin statüsünü, karakterini veya demografik yapısını değiştirme niyetindeki kararların yasal bir etkisi olmadığını, geçersiz olduğunu ve Güvenlik Konseyi'nin kararları doğrultusunda iptal edilmesi gerektiğini tekrar tasdik ederek,

Tüm devletleri BMGK'nın 478 sayılı kararı uyarınca Kudüs'te diplomatik misyon kurmaktan kaçınmaya davet eder;

Tüm devletlerin BMGK'nın Kutsal Kudüs Kenti kararlarına uygun hareket etmesini ve bu kararlara aykırı bir eylem veya önlemi tanımamasını talep eder;

Sahada iki devletli çözümü tehlikeye atan negatif trendlerin geri çevrilmesi ile vakit kaybetmeden, Orta Doğu'da Birleşmiş Milletler kararları ve toprak hakkı da dahil olmak üzere Madrid şartnamesini, Arap Barış İnisiyatifi'ni ve Orta Doğu Dörtlüsü Yol Haritası'nı temel alan kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmayı hedefleyen uluslararası ve bölgesel çabaların hızlandırılmasına yönelik çağrısını tekrar eder;

Onuncu acil özel oturumu geçici olarak sonlandırmaya ve Genel Kurul Başkanı'na üye devletlerin talebi doğrultusunda oturumu devam ettirme yetkisi verme kararı alır."

Kudüs tasarısı ABD'ye rağmen BM Genel Kurulu'nda 128 oyla kabul edildi

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