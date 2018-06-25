BM Cenevre Ofisi'nde basına kapalı düzenlenen toplantıda, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararı çerçevesinde Suriye sorunun çözümüne ilişkin Cenevre'deki siyasi çözüm süreci masaya yatırıldı.

Görüşme sonrası De Mistura'nın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de sahadaki son gelişmeler ve değişen durumlara ilişkin bilgiler paylaşıldığı belirtilerek, "Suriye'nin güneybatısında devam eden askeri tırmanışa ilişkin ciddi kaygılar dile getirildi ve şiddetin derhal sona erdirilmesi çağrısında bulunuldu." ifadesine yer verildi.

Toplantıda ayrıca, Suriye'de siyasi bir uzlaşmaya varılması için uluslararası aktörler arasında ortak bir zemin oluşturmaya yönelik diplomatik çabaların devam etmesi yönünde görüş alışverişi yapıldığı belirtildi.

De Mistura'nın, toplantıya katılan 6 ülkenin siyasi süreç hakkında BM'ye verdiği desteği bir kez daha teyit etmesinden memnuniyet duyduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, BM Özel Temsilcisi de Mistura'nın, anayasa komisyonu ve siyasi sürecin daha kapsamlı ele alınması için tarafları tekrar Cenevre'ye davet edeceği aktarıldı.

Görüşmede, ABD'yi, Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Vekili David M. Satterfield, Fransa'yı, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA)Bbölgesi Direktörü Jerome Bonnafont, İngiltere'yi, BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Julian Braithwaite, Almanya'yı, Federal Dışişleri Bakanlığı Afrika, Latin Amerika, Yakın ve Orta Doğu Direktörü Philip Ackermann ve Suudi Arabistan'ı da BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Abdülaziz Alwasil'in temsil ettiği öğrenildi.

BM Suriye Özel Temsilcisi De Mistura, Suriye'de anayasa komisyonu kurulmasına ilişkin, Astana sürecinin garantörleri Türk, Rus ve İranlı yetkililerle geçen hafta yine Cenevre'de görüşmüştü.