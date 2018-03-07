BM: Suriye'deki Rus ve Amerikan hava saldırılarında çok sayıda sivil öldü

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BM Savaş Suçları denetçilerinin hazırladığı raporda, Rusya'nın yanı sıra ABD öncülüğündeki koalisyonun geçen yılki saldırılarında çok sayıda sivilin öldüğü, Suriye hükümetinin de Doğu Guta'da kimyasal silah saldırıları düzenlediği belirtildi.

15 Ocak 2018'e kadar uzanan altı aylık dönemi kapsayan raporda, IŞİD militanları ve diğer isyancı grupların sivillere yönelik saldırılar düzenlediği ve sivilleri canlı kalkan olarak kullandıkları vurgulandı.

Raporda "Bu dönemde, ülke genelindeki şiddet daha önce görülmeyen boyutlara ulaşırken, Suriye savaşının kurbanları büyük acılar çekti" denildi.

BM denetçilerinin raporunda, Suriye hükümeti Doğu Guta'daki silahlı örgütlerin mensuplarına karşı kimyasal silahlar kullanıldı" ifadeleri de yer aldı.

Çalışmada yer verilen başlıca olaylardan biri, Rusya, İran ve Türkiye'nin "çatışmasızlık bölgesi" ilan ettiği Halep'in batısındaki Atareb'deki bir pazar yerine düzenlenen ve 84 kişinin ölümüne yol açan saldırı. Saldırıda geçen Kasım'daki saldırıda güdümsüz silahların kullanıldığı ifade edildi.

Ancak hava saldırısının kasten pazar yerini hedef aldığı yönünde bir kanıt bulunamadığı belirtilirken, "sivillerin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan ve hedef gözetmeyen bu saldırı savaş suçu sayılabilir" denildi.

Bu ifadeyle ilk kez Kremlin yönetimi bir olası bir savaş suçuyla açıkça ilişkilendirilmiş oldu.

Rakka'daki okul saldırısı

Raporda bahsedilen bir diğer saldırı da ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye'nin Rakka kenti yakınlarındaki bir okulu hedef aldığı üç farklı saldırı.

- EPA

Raporda olayda 150 kişinin öldüğü ve bunun ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un açıkladığı ölü sayısının beş katı olduğu belirtildi. Ayrıca Pentagon'un saldırılarda sivillerin değil, onlarca militanın öldüğünü duyurduğu vurgulandı.

BM denetçileri hedef alınan yerde IŞİD militanlarının bulunduğuna dair bir kanıt bulamadıklarını ve ABD öncülüğündeki koalisyonun, sivilleri koruma görevini yerine getirmeyerek uluslararası hukuku ihlal ettikleri vurgulandı.

Raporda Suriye hükümeti güçlerinin de Doğu Guta'daki isyancı güçlere karşı kimyasal silah kullandığı söylenirken, Temmuz'daki üç saldırı ve bölgenin Batı ucundaki Harasta'da geçen Kasım'da düzenlenen saldırılardan bahsedildi.

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