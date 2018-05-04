Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, İdlib'te çatışmaların artması durumunda siviller için Halep'te geçen yıl yaşanandan daha kötü bir insani kriz olabileceğini vurguladı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland Cenevre’de gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye’de yaşananlara ilişkin “Savaş bitmedi, insanlar bittiğini düşünüyor, korktuğum bu” dedi.

Suriye’de İnsani yardımların sadece yüzde 23’ünün finanse edildiğini söyleyen Egeland, insani yardım için nakit olmadığının altını çizerek, yardım çağrısında bulundu. Doğu Guta'taki çatışmaların sona erdiğini ama bu kez de başka yerlere sıçradığını ifade eden Egeland, rejimin İdlib ve Yermük'teki saldırılarına dikkati çekti. Muhaliflerin kontrolündeki Idlib'te çatışmaların kötüleşebileceğini ve bu durumda kuşatma altındaki sivilleirn durumunun iyice güçleşeceğini vurguladı.

Suriye'de Kuzeybatı'da bulunan Idlib'de yerlerinden edilmiş insanlar kalabalık kamplarda hayat mücadelesi veriyor.

“Bir yıl öncesine baktığımızda ulaşılması zor bölgelerde 4.6 milyon insan ve kuşatılmış bölgelerde 625 bin kişi yaşıyordu” diyen Egeland, bugün Suriye'de ulaşılması zor bölgelerde 2 milyon kişinin yaşadığını ve 11 bin kişinin de kuşatılmamış bölgelerde bulunduğunu ancak görünürdeki ilerlemelerin aldatıcı olduğunu söyledi.

En büyük endişesinin 2 milyon insanın yaşadığı İdlib olduğunun altını çizen Egeland, evsiz Suriyelilerin dışarıda ve kamplarda yaşadığını belirterek bu nedenle İdlib’de rejim ve müttefikleri İran ile Rusya tarafından bir saldırı olması durumunda, geçen yıl Halep'te yaşanandan daha büyük bir facia yaşanabileceğini ifade etti. Egeland, Doğu Guta’da özgürce yaşamayan 400 bin insan için de endişe duyduğunu sivillerin yardıma ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Egeland, ''İdlib'te savaş olamayacağını Rusya, İran, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'e ve bölgede etkisi olan her tarafa anlatıyoruz'' şeklinde konuştu.

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