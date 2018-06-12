Esad rejimi Guta'da kontrolü sağladıktan sonra yönünü İdlib'e dönmüş durumda. Son bir haftada İdlib'e yönelik hava saldırılarında 100'den fazla sivil yaşamını yitirdi. Cuma günkü saldırıda 40'ın üzerinde sivil yaşamını yitirince Birleşmiş Milletler konu ile ilgili soruşturma açılmasını istemişti.

'KAÇACAK BAŞKA YERLERİ YOK'

İdlib'den göç dalgasına ilişkin uyarı BM'nin Suriye için bölgesel insani yardım koordinatörü Panos Moumtzis'ten geldi. Moumtzis, yoğunlaşan çarpışmalar ve hava saldırılarından kaygı duyduğunu belirterek buradaki 2.5 milyon sivilin kendi ülkelerinde gidebilecekleri hiçbir yer kalmadığını ve Türkiye'ye yönelmelerinden endişe edildiğini duyurdu. Moumtzis, büyük ülkelere çağrı yaparak savaşa müzakereler yoluyla bir sonuç getirmelerini ve Doğu Guta’da olduğu gibi İdlib'de de bir kan gölü oluşmasına engel olmalarını istedi. Bu nedenle İdlib için askeri bir çözümü düşünemediğini söyleyen, Moumtzis, Şam yakındaki Doğu Guta bölgesine dün ulaşan bir yardım konvoyuna BM görevlilerinin eşlik etmesine Suriye hükümetinin izin vermediğini de belirtti.

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