Buna göre, şirketin üretimden satışları (kendi üretmiş olduğu mallardan yapmış olduğu satışlar-ticari mal satışları hariç) geçen yıl ikiye katlandı. BMC, 2016'da 783 milyon 992 bin liralık üretimden satışa imza atarken, bu miktar geçen yıl 1 milyar 612 milyon 176 bin liraya ulaştı. Üretimden satışlarda yüzde 105,6 artış oldu.
BMC bu performansıyla İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nda 58 basamak birden yükseldi. Listede 2016'da 137'nci sırada yer alan şirket, geçen yıl 79'uncu sıraya çıktı.
ÖZKAYNAK 300 MİLYON LİRAYI AŞTI
Özkaynak tutarı 2016'da 81 milyon 189 bin lirayla sınırlı şirket, geçen yıl bu miktarı 302 milyon 280 bin liraya yükseltti. Bu alandaki artış yüzde 272'yi buldu.
Şirketin aktif toplamı da geçen yıl 2016'ya göre yaklaşık 2 katına çıktı. 2016'daki 2 milyar 148 milyon 993 bin liralık aktif toplam, geçen yıl yüzde 114 artarak 4 milyar 604 milyon 389 bin liraya ulaştı.
ZARARI KARA ÇEVİRDİ
Yakalanan bu satış başarısı şirketin zarardan kara geçmesini de sağladı.
BMC, 2016'da 89 milyon 191 bin lira vergi öncesi zarar ederken, bu tablo geçen yıl tersine döndü. Şirket geçen yılı 221 milyon 997 bin lira karla kapattı.
Araştırmada kar/zarar sıralamasında 2016'da 484'üncü sırada yer bulabilen şirket, geçen yılki karlılıkla 60'ıncı sıraya tırmandı.
Şirketin 2016 ve 2017'deki ihracat performansında ise önemli bir değişim yaşanmadı. BMC, 2016'da 48 milyon 55 bin dolar, 2017'de 44 milyon 320 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi.
SİPARİŞ DEFTERİ KABARIK
BMC son dönemde ticari alanda ve savunma alanında bir dizi sorumluluk üstlendi.
Şirket, geçen yıl güvenlik güçlerine 300'den fazla Kirpi teslimatı gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerindeki birliklerin operasyonel kabiliyetlerinin artırılması amacıyla geçen yıl BMC'den 529 taktik tekerlekli araç daha alınmasına karar verildi.
Ürünlerini yurt dışına ihraç etme başarısı da yakalayan şirket, yakın zamanda Katar'da 50 Kirpi II, 35 Amazon aracı için sözleşme imzaladı.
Altay tankının seri üretimi ve bu tanka motor geliştirilmesi için başlatılan Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi kapsamında BMC ile sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verildi.
BMC, yeni nesil hafif zırhlı araçların paletli konfigürasyonunun güç grubu ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanmasına yönelik olarak da geçen yılın ekim ayında Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile sözleşme imzaladı.
BMC, ayrıca Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu'nda yer alıyor.
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