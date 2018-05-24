İsviçre'deki Cenevre Üniversitesi'nde konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres BM'nin silahsızlanmaya ilişkin hazırladığı yeni raporu açıkladı.
Guterres, konuşmasının başında, Trump'ın, Kim’e bir mektup yazarak, son açıklamalarındaki “öfke ve açık düşmanlıktan" dolayı 12 Haziran’da iki lider arasında Singapur’da yapılması planlanan zirveye katılmayacağını bildirmesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.
Taraflara, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için barışçıl yollardan diyaloglarını sürdürme çağrısında bulunan Guterres, " ABD ve Kuzey Kore liderleri arasında Singapur'da planlanan toplantının iptal edilmesinden derin endişe duyuyorum." dedi.
"Silahsızlanma gündemini", barış ve diplomasi şehri Cenevre'de başlatmak istediğini belirten Guterres, "Gündemim üç önceliğe sahiptir: İnsanlığı kurtarmak için silahsızlanma, hayat kurtarmak için silahsızlanma ve gelecek nesiller için silahsızlanma." ifadesini kullandı.
Guterres, Avrupa Birliği ve bazı ülkelerin İran ile varılan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı (KOEP) muhafaza etmek için gösterdikleri çabaları memnuniyetle karşıladığını vurgulayarak, isim vermeden ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararını eleştirdi.
Bu tür anlaşmaların uluslararası barış ve güvenlik için çok önemli olduğuna işaret eden Guterres, şöyle konuştu:
"Fakat, bugün başlattığım silahsızlanma gündemi, nükleer silahlar ve kitle imha silahlarının ötesine geçiyor. El bombalarından hidrojen bombalarına kadar tüm silahlar dahilinde silahsızlanma her ülkeyi ilgilendiriyor. Ölümcül silahlar hepimizi riske atıyor. Liderlerin bu riski en aza indirme sorumluluğu vardır."
NÜKLEER SİLAH UYARISI
Guterres, "dünyada sadece geçen yıl, silah ve ordulara 1,7 trilyon dolar harcandığına" dikkati çekerek, bunun Berlin Duvarı'nın yıkılışından bu yana en yüksek rakam olduğunu dile getirdi. Guterres, "Bu, küresel insani yardım için gereken miktarın yaklaşık 80 katıdır." diye konuştu.
İlk önceliğinin dünyayı nükleer silahlardan tamamen arındırmak olduğunu, ikinci önceliğinin de insan hayatına kasteden konvansiyonel silahların etkisini azaltmak olduğunu anlatan Guterres, dünyada 15 bin nükleer savaş başlığının bulunduğuna, bunların yüzlercesinin dakikalar içinde fırlatılmaya hazır bekletildiğine işaret etti.
Guterres, kimyasal silahlar başta olmak üzere kitle imha silahlarının kullanımının engellenmesi için yeni adımlar atacaklarını belirterek, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW), 2014 yılından bu yana kimyasal silah kullanımının söz konusu olduğu 83 olayı incelediğini anımsattı.
Uzmanların, Suriye'de en az 14 vakada kimyasal silahların kullanıldığını ya da kullanılma ihtimalinin fazla olduğunu söylediğini aktaran Guterres, "Her kullanımı, uluslararası hukuk kapsamında suçtur. Yaygın kullanımları da insanlığa karşı bir suç teşkil edebilir." değerlendirmesinde bulundu.
Guterres, BM Güvenlik Konseyi'ni eleştirerek, "Güvenlik Konseyi, bu saldırıların hesap verebilirliğini sağlama konusundaki sorumluluğunu yerine getirememiştir." diye konuştu.
Guterres, kimyasal silahların küresel bazda yasaklanması, yeni bir liderlik ve dayanışma inşa etmek için Güvenlik Konseyi'ne üye ülkelerle çalıştığını kaydetti.
Dünyanın son 70 yıldan bu yana hiç olmadığı kadar tehlikeli olduğu uyarısında bulunan Guterres, "Silahsızlanma şiddeti önler ve sona erdirir. Silahsızlanma sürdürülebilir kalkınmayı destekler. Silahsızlanma değerlerimiz ve ilkelerimiz için doğru olanıdır." dedi.
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