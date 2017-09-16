BMGK'dan Kuzey Kore'ye kınama

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), yaptırıma yönelik alınan kararlara rağmen Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yapmasını kınayarak yaptırım kararlarının derhal hayata geçirilmesini istedi.
Konsey, Japonya ve ABD'nin talebiyle Kuzey Kore'nin son füze denemesini görüşmek için toplandı.
Kapalı gerçekleşen oturumda BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, Konsey üyelerine brifing verdi.
Toplantıda kabul edilen basın bildirisinde Kuzey Kore'nin, BMGK'nın yeni yaptırım kararı almasından sadece üç gün sonra füze denemesi yapması "provokatif eylem" olarak nitelendirilip kınandı.
Nükleer faaliyetlerin bölge ve dünya güvenliğine tehdit oluşturduğu vurgulanan bildiride, Kuzey Kore'ye bu eylemlere son vermesi çağrısında bulunuldu.
Bildiride tüm BM üyelerinden Kuzey Kore'ye yönelik alınan yaptırım kararlarının derhal kapsamlı bir şekilde hayata geçirilmesi istendi.
BU YIL 19.DENEME
Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, "provokasyonlar ve yeni yaptırım kararları kısır döngüsüne" girildiğini söyledi.
Soruna diplomatik çözüm bulunması gerektiğini belirten Nebenzya, BMGK kararlarının tam olarak uygulanmasını istediklerini ifade etti.
Japonya'nın BM Daimi Temsilcisi Koro Bessho da gazetecilere yaptığı açıklamada, bu denemelerin hem kendi ülkesi hem de tüm dünyanın güvenliğine ciddi tehdit oluşturduğunu dile getirdi.
Koro Bessho, mevcut yaptırımların tüm üyeler tarafından derhal uygulanmasını istediğini sözlerine ekledi.
İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft ise isim vermeden Çin'e çağrı yaptı.
Rycroft, gündemlerinde yeni yaptırım kararı olmadığını kaydederek, "Kuzey Kore ile yakın ekonomik ilişkileri olan ülkeler mevcut BMGK yaptırımlarını kapsamlı bir şekilde hemen uygulamaya geçirmeli." dedi.
Öte yandan, BM Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin bu yıl içinde 19 kez balistik füze denediği, BMGK'nın da bu konu için 12 kez toplandığı belirtildi.
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