Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 9 yılda ilk kez Myanmar konusunda ortak bir açıklama üzerinde uzlaşarak, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik aşırı güç kullanımından derin endişe duyduğunu ve Arakan'da şiddete bir an önce son verilmesi gerektiğini bildirdi.
BMGK, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olaylarını görüşmek üzere kapalı oturumda toplandı.
BMGK'nın eylül ayı dönem başkanlığını yürüten Etiyopya'nın BM Daimi Temsilcisi Tekeda Alemu, konseydeki toplantı sonrası gazetecilere açıklamada bulundu.
Alemu, "BMGK, güvenlik güçlerinin sivillere yönelik aşırı güç kullanımından endişeli ve sivillere yönelik saldırıları kınadı. Konsey, Arakan'daki şiddete bir an önce son verilmesi, gerginliğin azaltılması ve sivillerin korunması çağrısında bulunuyor." dedi.
BMGK'DAN 9 YILDA İLK ORTAK AÇIKLAMA
BMGK'nın Bangladeş'in Arakanlı Müslümanlara kapısını açmasını ise memnuniyetle karşıladığını belirten Tekeda Alemu, Myanmar hükümetine insani yardımların sağlanması konusunda BM ve diğer yardım kuruluşları ile iş birliği çağrısı yaptı.
İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft ise "BMGK, 9 yıl sonra ilk kez Myanmar konusunda ortak bir açıklama üzerinde uzlaştı." diye konuştu.
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre, şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 370 bine ulaştı.
Myanmar ordusunun "silahlı militanlarla mücadele" gerekçesiyle Arakan'da Müslümanlara yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda insan hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı ise tam olarak tespit edilemiyor.
Saldırılarda 150'den fazla köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı. On binlerce Arakanlı Müslüman can güvenliği olmaması nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller, dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçiyor.
- BMGK
- Mymanmar
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