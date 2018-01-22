BM Güvenlik Konseyi, daha önceden planlanan kapalı oturumda, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock'ın Suriye'ye yaptığı ziyaretin sonuçlarını görüşmek üzere toplandı.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Delattre, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Lowcock'un Konseyi ziyareti ve Suriye'deki insani duruma ilişkin bilgilendireceğini belirtti.

Delattre, "Önceliğimiz gözlerimizin önünde trajedinin yaşandığı Doğu Guta ve İdlib ve bu kesinlikle kabul edilemez.'' dedi

Suriye'deki son gelişmeleri de görüşeceklerini anlatan Delattre, Konsey'deki toplantının Viyana'da yapılacak Suriye görüşmeleri öncesinde de önemli olduğunu ifade etti.

Delattre, sahadaki durumun kabul edileyeceğini ve sahada ne kadar istikrar sağlanırsa Viyana'daki görüşmelere de o kadar daha iyi bir ortam hazırlanmış olacağını vurguladı.

İsveç'in BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog ise insani felaketin yaşandığı Suriye'ye BM'nin insani yardım ulaştırabilmesi konusunda BMGK'nin Lowcock'un çalışmalarını desteklemesi gerektiğini bildirdi.

Skoog, Suriye'de her türlü askeri gerilimin tırmanmasından endişe duyduklarını sözlerine ekledi.

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