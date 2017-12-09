BMW i8 tamamen yeni bir spor otomobil konsepti. Örneğin karbon kullanımıyla akıllı hafif yapısı ve aerodinamik tasarımı sayesinde daha verimli. Son derece verimli BMW eDrive teknolojisi ve iç tasarımda kullanılan geri dönüştürülebilir malzemeler sayesinde daha sürdürülebilir.

BMW i8 yenilikçi elektrikli motor ve yanmalı motor teknolojisinin avantajlarını bir araya getiren plug-in hybrid bir otomobildir. Böylece son derece düşük tüketim ve düşük emisyon ile olağanüstü bir sürüş deneyimi elde edilir.

Kompakt bir otomobilin tüketim ve emisyon değerlerine sahip ilk spor otomobil. Plug-in hybrid otomobilin gücü, diğer faktörlerin yanı sıra, yolda maksimum verimlilik ve dinamiklerle kendini hissettiren elektrikli motor ve yanmalı motorun kusursuz senkronizasyonunda yatar. Zamanın ruhunu hızlandıran ilk spor otomobil.

Elektrikli motor ve güçlü bir benzinli motorun kombinasyonu zamanımızın en yenilikçi spor otomobili BMW i8'e sağlam bir temel oluşturur. Otomobilin sportif karakteri her an ön plandadır. Yanmalı motor ve elektrikli sürüş arasındaki kusursuz etkileşim verimlilik ve dinamikleri bir arada sunuyor.

BMW İ8 TEKNİK ÖZELLİKLERİ



Tüketim

CO2 emisyonu (g/km)

49

CO2 verimliliği (g/km)

A+

Ortalama tüketim (l/100 km)

2.1

Menzil ve şarj süresi

Elektrik motoruyla menzil (km)

37

Elektrik motoruyla menzil (ortalama kullanıcı değeri) (km)

30

Maksimum toplam menzil* (km)

440

Lityum iyon batarya kapasitesi (kWsa)

5.2

Batarya sarj süresi 3.7 kW/12 A (%80) (sa)

2



Ağırlık

Yüksüz ağırlık (kg) EC

1560

İzin verilen toplam ağırlık (kg)

1870

Otomobilin yük kapasitesi (kg)

385

İzin verilen ön/arka aks yükü (kg)

895/1010

Tahrik sistemi

Sistem çıkış gücü (Kw (bg))

266 (362)

Elektrikli motor: Güç çıkışı (kW)

96

Elektrikli motor: Azami tork (Nm)

250

İçten yanmalı motor: Silindir/valf

3/4

İçten yanmalı motor: Hacim (ccm)

1499

İçten yanmalı motor: Strok/çap (mm)

94.6/82

İçten yanmalı motor: 1/dk’da azami güç çıkışı (kW (bg))

170 (231)/5800

İçten yanmalı motor: 1/dk’da azami tork (Nm)

320/3700

İçten yanmalı motor: Sıkıştırma oranı : 1

9.5



Performans

Elektrik motoruyla maksimum hız (km/sa)

120

Maksimum hız (km/sa)

250

0-100 km/sa hızlanma

4.4

4. Viteste 80-120 km/sa esneklik

3.4

5. Viteste 80-120 km/sa esneklik

4

Jantlar

Ön lastik (standart donanım)

195/50 R20 93 W

Arka lastik (standart donanım)

215/45 R20 95 W

Ön jant (standart donanım)

7J x 20 LM

Arka jant (standart donanım)

7.5J x 20 LM

BMW İ8 FİYATI NE KADAR?

BMW i8 Roadster Coupe‘nin başlangıç fiyatının 110.000 euro olması bekleniyor. Ayrıca i8 bu ayın sonunda Los Angeles Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak ve 2018’in başında satışa sunulacak.

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