BMW Müzesi önünde aracını yaktı!

BMW müzesi önünde duran bir adam, arabasını ateşe vererek sebebinin otomobil firması ile yaşadığı sorun olduğunu dile getirdi. Çevrede bulunan halk, olayı şaşkınlıkla izlerken itfaiye ekiplerine de haber verdi.

Münihyasam.com sitesinde yer alan habere göre, geçtiğimiz Salı günü saat 16.00 sularında meydana gelen olay şehirde bulunan BMW müzesi önünde gerçekleşti. Protestocu adam önce aracını müze önüne park etti. Kısa bir süre sonra ise aracı ateşe verdi. Arabasını yakan vatandaş, yanan aracın önünde 'Sahtekarlar' yazılı bir pankart açtı.

Çevrede bulunan vatandaşlar, olayı fark ettikten hemen sonra itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Ekipler, olay yerine gelene kadar araç tamamen yandı. Olay yerine gelen ekipler araca ve protesto eden vatandaşa müdahale etti. Ardından da protestocu vatandaşı karakola götürdü.

BMW Müzesi

Münih BMW Müzesi

arabasını yaktı

BMW arabasını yaktı