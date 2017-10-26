BMW X2 SUV ne zaman satışa çıkacak? Yeni BMW X2 SUV

BMW X2, markanın giriş SUV seviyesi olan X1 ile daha büyük SUV'u X3 arasında yer alacak. Aracın birçok teknik ve mekanik özelliği X1 ile aynıyken, tasarım olarak farklılaşıyor.

Aracın hem iki çeker hem de dört çekerli versiyonlarının olması bekleniyor. Ayrıca normal benzinli ve dizel motorların yanında hibrid modelinin de olacağı öngörülüyor.





BMW X 2

















BMW X 2

Araçta 2.0 litrelik bir benzinli bir de dizel motor görev yapacak. Ayrıca 2.5 litrelik dizel versiyonu da bulunuyor. Bu motorlar 188 ile 228 beygir arasında güç üretiyor.

Yeni BMW X2, geçtiğimiz yıl Paris Otomobil Fuarı'nda ilk kez gösterilen konsept modeline büyük benzerliği ile de dikkat çekiyor.

Aracın Avrupa'da 37 bin eurodan başlayan fiyatlarla satılması bekleniyor.