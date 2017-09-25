BNP Paribas Ruanda soykırımına yardım iddiası ile soruşturuluyor

Fransa adli makamları, 1994 yılında Ruanda'da yaklaşık 1 milyon insanın öldürülmesiyle sonuçlanan soykırıma yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla BNP Paribas Bank hakkında tam kapsamlı soruşturma başlattı.

Sivil toplum kuruluşları, BNP Paribas'ın bir silah tüccarına 1.3 milyon doların üzerine para transferi yaparak suça iştirak ettiğini iddia ediyordu.

Reuters'a konuşan şirket sözcüsü, davanın beklenen ve sürpriz olmayan bir gelişme olduğunu belirtti. Üç sivil toplum kuruluşunun konuyla ilgili şikayette bulunması sonucunda yıl başında açılan ön tahkikatı, bu kez tam kapsamlı bir soruşturma takip edecek.

Fransa'da tam kapsamlı soruşturmalar otomatikman suç isnadı kabul edilip davaya dönüşmediği gibi bu esnada elde edilen bilgilerle soruşturmanın devam edeceğine dair bir garanti de bulunmuyor.

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