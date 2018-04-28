Boavista - Pacos Ferreira rakamlar

Boavista ve Pacos Ferreira, 29 Nisan 2018 Pazar günü Portekiz Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:00. Boavista 38 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Pacos Ferreira 29 puanda ve 15. sırada. Boavista son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Pacos Ferreira, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 576 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Boavista kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.70, Pacos Ferreira sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Boavista son hafta oynanan Benfica maçında 2-2 berabere kaldı.

Pacos Ferreira, Maritimo karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 9 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Boavista, 22 gol attı ve 17 gol yedi.

Pacos Ferreira, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Pacos Ferreira 14 kez gol sevinci yaşadı, 34 kez topu ağlarında gördü.