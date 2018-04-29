Boavista - Pacos Ferreira rakamlar

Portekiz Premier Lig maçında Boavista ile Pacos Ferreira, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:00. Maç öncesi Boavista 38 puanla 10. sırada, Pacos Ferreira 29 puanla 15. sırada bulunuyor. Ev sahibi Boavista, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Pacos Ferreira son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 576 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Boavista kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.70, Pacos Ferreira sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Boavista önceki hafta Benfica mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Pacos Ferreira ise Maritimo karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 9 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Boavista, 22 gol attı ve 17 gol yedi.

Pacos Ferreira ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Pacos Ferreira, 14 gol atarken 34 gol yedi.