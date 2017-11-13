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Bob Geldof, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yapılanlara tepki olarak Dublin Özgürlük Ödülü'nü iade ediyor

İrlandalı müzisyen Bob Geldof, Dublin Belediyesi tarafından verilmiş olan Özgürlük Ödülü'nü iade edeceğini açıkladı. Geldof, ödülün Aung San Suu Kyi'ye de verilmiş olmasından utanç duyduğunu söyledi. BM'ye göre, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara "etnik temizlik" yapılıyor.

13 Kasım 2017 Pazartesi, 13:29:08 Güncelleme: 13:29:08

İrlandalı müzisyen ve insan hakları savunucusu Bob Geldof, Myanmar'da Müslümanlara yönelik baskılardan dolayı ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi ile aynı ödüle layık görüldüğü için "utanç" duyduğunu açıkladı.

Bob Geldof, hem kendisine hem de Suu Kyi'ye İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin Belediyesi'nin verdiği Özgürlük Ödülü'nü iade edeceğini söyledi.

Geldof, yaptığı yazılı açıklamada, "Suu Kyi'nin kentimizle bağdaştırılması hepimiz için utanç vericidir. Kendisini onurlandırdık, ancak şimdi yaptıklarıyla hepimizi dehşete düşürüyor ve utandırıyor" dedi. Geldof, ödülü Dublin Belediyesi'ne götürerek iade edeceğine de sözlerine ekledi.

Myanmar'ın Arakan eyaletinde Ağustos ayında kuruluş amacını "devletin Müslümanlar üzerinde uyguladığı zulmü durdurmak" olarak açıklayan Arakan Rohingya Kurtuluş Örgütü (ARSA) tarafından 20'den fazla karakola düzenlenen saldırıyla şiddet olayları yeniden arttı.

- EPA

Oxford de ödülü geri almıştı

Myanmar hükümeti, "terör örgütü" olarak nitelendirdiği ARSA'nın saldırılarının ardında eyalette geniş çaplı güvenlik operasyonları başlattı.

Hükümet, operasyonların güvenliği sağlamayı amaçladığını ve sivillerin hedef alınmadığını söylüyor.

Uluslararası örgütler ve insan hakları savunucuları ise ordunun operasyonlarda ordunun sivil halkı hedef aldığı ve bazı köyleri yaktığını söylüyor.

Şu ana kadar binlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin edilirken, komşu Bangladeş'e kaçanların sayısı da 600 binin üzerinde.

Myanmar'da Müslüman Rohingya azınlığı "yasa dışı göçmen" olarak kabul ediliyor ve vatandaşlık dahil bir dizi temel haktan da mahrum bırakılıyor.

Birleşmiş Milletler, yaşananları "etnik temizlik" olarak nitelendiriyor.

Nobel Barış Ödülü sahibi de olan ülkenin fiili lideri Suu Kyi, ordunun operasyonlarına tepki göstermediği için eleştiriliyor.

İngiltere de Oxford Belediyesi de geçen ay içerisinde Suu Kyi'ye 1997 yılında verdiği Özgürlük Ödülü'nü geri almıştı.

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BBC TÜRKÇE

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