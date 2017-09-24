Böbrek kanserinin en sık 50 ile 60 yaşları arasında görüldüğünü belirten Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mete Kilciler, erkeklerde ise kadınlara oranla iki kat daha fazla ortaya çıktığını söyledi.

BÖBREK KANSERİ ŞİKAYETE NEDEN OLMADAN İLERLEYEBİLİR

Böbrek kanserinin çok sinsi seyreden bir hastalık olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mete Kilciler, "Hiçbir şikayet yapmadan büyük hacimlere ulaşabilir. Büyük hacimlere ulaştığı zaman kitle, yan ağrısı ve kanlı idrar yapma böbrek kanseri olan hastalarda görülen semptomlardır. Ancak böbrek kanseri tespit edilen hastalarda bu şikayetler hastaların sadece yüzde 15'inde bulunur. Geri kalan yüzde 85'inde hiçbir bulgu yoktur. Böbrek kanseri en sık 50-60 yaşları arasında görülür. Erkeklerde kadınlardan iki kat daha fazla görülür" dedi.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR

Sigara içimi, obezite, hipertansiyon ve kronik böbrek yetmezliği sebebiyle hemodiyaliz tedavisi gören hastalar, bazı ağrı kesiciler, asbest ve kadmiyum işinde çalışanlar, ailesel yatkınlığın böbrek kanserinin sebebi olduğunu ifade eden Kilciler, "Ancak böbrek kanseri tespit edilen hastaların sadece yüzde 10'unda bu sebepler bulunabilir. Yüzde 90'ında ise hiçbir sebep bulunmaz. Bu yüzden 50 yaşını geçmiş bireyler altı ayda bir mutlaka check-up yaptırmalıdır. Check-up protokolü içerisinde bulunan ultrasonografi ile böbrek tümörü kolayca tespit edilir. Erken tespit edilen böbrek tümörlü hastalar üroloji uzmanının yapacağı cerrahi ile tam şifa bulur" diye konuştu.