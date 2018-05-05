Boca Juniors - Union Santa Fe maçı öncesi rakamlar

Arjantin Premier Lig heyecanı devam ediyor. Boca Juniors, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Union Santa Fe takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 23:45. Maç öncesi Boca Juniors 53 puanla 1. sırada, Union Santa Fe 40 puanla 8. sırada bulunuyor. Boca Juniors son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Union Santa Fe, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 610 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Boca Juniors kazanırsa 1.35, beraberlik çıkarsa 3.60, Union Santa Fe sahadan galip ayrılırsa 5.50 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Boca Juniors son haftadaki Union Santa Fe müsabasında 2-1 kazandı.

Union Santa Fe ise Boca Juniors maçında 2-1 yenildi.

Boca Juniors, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 11 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Boca Juniors, kendi sahasında 30 gol attı, 10 gol yedi.

Union Santa Fe, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Union Santa Fe, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.