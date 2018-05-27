Gazete Habertürk'ten Naime Sert'in haberine göre banyo ürünleri markası Bocchi, Her Dem Banyo projesiyle Konya’daki Sahip Ata ve Kars’taki Mazlumağa Hamamı’ndan sonra İyonya hamamlarını onaracak. İtalya’da kurulan Bocchi’nin marka kullanma hakları, 2007’de Vitra’nın eski Genel Müdürü Şadi Burat ve Vitra kökenli üç ortağınca satın alınmıştı. 4 fabrikası bulunan Bocchi’nin yıllık 1 milyon adet üretim kapasitesi var.

Satışlarının yüzde 87’sini yurtdışına yaptıklarını kaydeden Burat, 2017’de “Seramik Sağlık Gereçleri” kategorisinde Türkiye ihracat ikincisi olduklarına dikkat çekti. Bu yıl 7 milyon dolar yatırım ile aksesuvar, armatür ve banyo mobilyası üretecek 3 fabrika açacaklarını kaydeden Burat, hedeflerinin 160 milyon TL ciro olduğunu vurguladı. Burat, duşakabini hamam haline getirecek projeyi yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini aktardı.

PAZARIN % 5’İNE SAHİP

Türkiye, 21 milyon adet seramik sağlık gereçleri üretimi ile Avrupa’nın en büyüğü konumunda. Burat’ın verdiği bilgiye göre Bocchi 1 milyon adetlik üretimi ile pazarın yaklaşık yüzde 5’ine sahip. Şirketin ABD’deki pazar payı ise yüzde 10’lar civarında.