Bochum - Erzgebirge Aue maçı heyecanı

Almanya 2. Bundesliga maçında Bochum ile Erzgebirge Aue, 27 Nisan 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:30. 44 puanlı Bochum 6. sırada bulunuyor, Erzgebirge Aue 39 puana sahip ve 13. sırada. Bochum son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Erzgebirge Aue, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 176. İddaa'da Bochum kazanır 1.50, berabere biter 3.30, Erzgebirge Aue kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Bochum son haftadaki St. Pauli müsabasında 1-3 yenildi.

Erzgebirge Aue, Fortuna Düsseldorf karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Bochum, 19 gol attı ve 14 gol yedi.

Erzgebirge Aue, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Erzgebirge Aue, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 26 kez topu kendi kalesinde gördü.