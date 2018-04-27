Bochum - Erzgebirge Aue maçı heyecanı

Bochum ve Erzgebirge Aue, 27 Nisan 2018 Cuma günü Almanya 2. Bundesliga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:30. 44 puanlı Bochum 6. sırada bulunuyor, Erzgebirge Aue 39 puana sahip ve 13. sırada. Ev sahibi Bochum, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Erzgebirge Aue son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 176 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bochum kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.30, Erzgebirge Aue sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Bochum son hafta oynanan St. Pauli maçında 1-3 yenildi.

Erzgebirge Aue ise Fortuna Düsseldorf maçında 1-0 yenildi.

Bochum, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Bochum, kendi sahasında 19 gol attı, 14 gol yedi.

Erzgebirge Aue, dış sahada 3 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Erzgebirge Aue 16 kez gol sevinci yaşadı, 26 kez topu ağlarında gördü.