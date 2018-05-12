Bochum - Regensburg maçı rakamları

Bochum ve Regensburg, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Almanya 2. Bundesliga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:30. 47 puanlı Bochum 6. sırada bulunuyor, Regensburg 47 puana sahip ve 5. sırada. Bochum son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Regensburg, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 438. İddaa'da Bochum kazanır 1.75, berabere biter 3.20, Regensburg kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Bochum önceki hafta Eintracht Braunschweig mücadelesinde 0-1 yenildi.

Regensburg, Erzgebirge Aue karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Bochum, evinde 8 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 21 gol atıp 15 gol yedi.

Regensburg, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Regensburg, deplasmanda 21 kez ağları sarsarken, 25 kez topu kendi kalesinde gördü.