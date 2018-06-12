Bodo Glimt - Hodd maçı rakamları

Norveç NM Kupası 4.Tur maçında Bodo Glimt ile Hodd, 13 Haziran 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:30. Ev sahibi Bodo Glimt, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Hodd, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 427. İddaa'da Bodo Glimt kazanır 1.25, berabere biter 4.00, Hodd kazanır 7.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.30, üst 1.30 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Bodo Glimt son haftadaki Hodd müsabasında 1-0 kazandı.

Hodd ise Bodo Glimt maçında 1-0 yenildi.