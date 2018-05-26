Bodo Glimt - Ranheim maçı öncesi rakamlar

Norveç Eliteserien heyecanı devam ediyor. Bodo Glimt, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Ranheim takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. Bodo Glimt 9 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Ranheim 23 puanda ve 3. sırada. Ev sahibi Bodo Glimt, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Ranheim, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 289. İddaa'da Bodo Glimt kazanır 1.80, berabere biter 3.20, Ranheim kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Bodo Glimt önceki hafta Strommen mücadelesinde 1-6 kazandı.

Ranheim ise Arendal maçında 1-2 kazandı.

Bodo Glimt, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 8 gol yedi.

Ranheim, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ranheim 7 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.