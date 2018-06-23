Bodo Glimt - Sandefjord maçı ne zaman?

Norveç Eliteserien heyecanı devam ediyor. Bodo Glimt, 24 Haziran 2018 Pazar günü Sandefjord takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Bodo Glimt 13 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Sandefjord 5 puanda ve 16. sırada. Bodo Glimt son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Sandefjord son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 224. İddaa'da Bodo Glimt kazanır 1.30, berabere biter 4.30, Sandefjord kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Bodo Glimt son hafta oynanan Stromsgodset maçında 3-1 yenildi.

Sandefjord ise Haugesund karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Bodo Glimt, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Bodo Glimt, kendi sahasında 9 gol attı, 8 gol yedi.

Sandefjord ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sandefjord, 5 gol atarken 18 gol yedi.