Bodo Glimt - Stromsgodset düellosu

Norveç Eliteserien maçında Bodo Glimt ile Stromsgodset, 06 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Bodo Glimt 5 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Stromsgodset 8 puanda ve 10. sırada. Bodo Glimt, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Stromsgodset, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 533 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bodo Glimt kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Stromsgodset sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Bodo Glimt son haftadaki Rosenborg müsabasında 2-1 yenildi.

Stromsgodset ise Haugesund maçında 1-1 berabere kaldı.

Bodo Glimt, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 5 gol yedi.

Stromsgodset, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Stromsgodset 5 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.