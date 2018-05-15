Bodo Glimt - Tromsö maç önü

Norveç Eliteserien heyecanı devam ediyor. Bodo Glimt, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü Tromsö takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. 9 puanlı Bodo Glimt 13. sırada bulunuyor, Tromsö 11 puana sahip ve 9. sırada. Ev sahibi Bodo Glimt, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Tromsö, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 456. İddaa'da Bodo Glimt kazanır 1.75, berabere biter 3.20, Tromsö kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Bodo Glimt önceki hafta Rosenborg mücadelesinde 2-1 yenildi.

Tromsö ise Odd Grenland karşılaşmasında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Bodo Glimt, 5 gol attı ve 7 gol yedi.

Tromsö, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Tromsö, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.