Bodrum, Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen tatilciler tarafından uğrak yeri haline geldi. Bugün yola çıkan tatilciler bayram namazını Bodrum'da kılacak. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre Bodrum bayram namazı saati...

BODRUM BAYRAM NAMAZI SAATİ KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Muğla'nın ilçesi Bodrum'da Ramazan Bayramı namaz saati 06.33 olarak belirledi.

BODRUM için Bayram Namaz Vakitleri Ramazan Bayram Namaz Vakti Kurban Bayram Namaz Vakti Miladi Tarih 15 Haziran 2018 Cuma Miladi Tarih 21 Ağustos 2018 Salı Hicri Tarih 1 Şevval 1439 Hicri Tarih 10 Zilhicce 1439 Bayram Namaz Saati

BAYRAM NAMAZI KILMAK FARZ MI?

Cuma namazı kılmak farz olan kişilere bayram namazlarını kılmak vaciptir. Peki vacip ne demektir? Vacip ne anlama gelir?

VACİP NEDİR?

Vacip, farz kadar kesin değildir. Fakat yine kuvvetli bir şekilde yapılması emredilen, önerilen eylemlerdir. Fakat kesin ve kuvvetli bir şekilde emredilmediği için kişi için vacip olan eylemler yapılmadığında kişi kafir olmamaktadır. Fakat yine de bir neden veya açıklama olmadan kişi için vacip olan şeylerden uzaklaşılmamalıdır.