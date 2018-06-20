Muğla'nın Bodrum ilçesinde, futbol okulunun açılışına katılan Tolga, siyah-beyazlı taraftarların ve minik futbolculardan yoğun ilgi gördü. Küçük sporculara forma imzalayan futbolcuyla fotoğraf çektirmek isteyen taraftar, okulun halı sahasında yoğunluk oluşturdu.

Bir taraftarın 10 aylık Yaman Yassıtaş isimli bebeğini kucağına alıp seven Tolga Zengin, Kulüp Başkanı Fikret Orman, yönetim kurulu üyeleri ve tesiste emeği geçenlere teşekkür etti.

Tolga Zengin, futbol okuluna devam eden öğrencileri işaret ederek, “Burada inşallah geleceğin yavru kartalları yetişecek. Gençleri böyle görünce daha çok heyecanlanıyorsun. O günlere geri dönüyorsun. Çok güzel şey. Bizim zamanımızda bu kadar imkanımız yoktu." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden, kendilerine sunulan imkanları iyi değerlendirmelerini isteyen kaptan Tolga Zengin, "Sizin çok daha fazla imkanınız var. Ne yapıyorsanız aşkla, sevgiyle yapın. Her şeyden önce şunu unutmayın. Sadece futbol olarak değil, her anlamda siz bizim geleceğimizsiniz." diye konuştu.

Öğrencilere derslerine çok çalışmaları tavsiyesinde bulunan Bodrum Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Uğur Özçayır ise "Umarım kalan zamanlarınızda da iyi birer sporcu, futbolcu olursunuz. O büyük formayı terletmek imkanı inşallah size de nasip olur." değerlendirmesinde bulundu.