Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Bodrum ilçesinde Büyük Atatürk Koşusu yapıldı.

Bodrum Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünce 7 kategoride gerçekleştirilen etkinliğe, 470 öğrenci katıldı.

Turgutreis-Kadıkalesi arasındaki sahilde gerçekleştirilen koşuyu bazı öğrenciler güçlükle de olsa bitirmeyi başardı.

Fenalaşan öğrencilere yarışın bitiş noktasında hazır bekleyen ambulansta müdahale edildi.

BODRUM

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