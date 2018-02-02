Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz yaklaşık 10 metre çekildi. Denizdeki çekilme, Gümbet Mahallesi sahil şeridinde gözlemlendi.
Deniz suyunun yaklaşık 10 metre çekilmesi sonucu kayalıklardaki yosunlar gün yüzüne çıktı. Gümbet liman bölgesinde ise bazı kayıklar yan yattı. Vatandaşlar da merakla suyun çekildiği alanı inceledi.
"DEPREMLE İLGİSİ YOKTUR"
Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, yaptığı açıklamada, denizdeki çekilmenin endişe verici olmadığını söyledi. Denizdeki çekilmenin iki nedenden kaynaklanabildiğini ifade eden Ercan, şunları kaydetti:
"Bu nedenlerden biri deprem olmadan önce göçüntü türü kırıklardır. Bu olayın ardından tsunami dalgası gelir. Diğer bir olay ise bu mevsimde görülen, karadan denize doğru esen rüzgarın deniz ortasında denizi şişirmesidir. O şişirme zamanında da deniz 5-10 metre kıyılardan çekilir. Rüzgar devam ettiği sürede bu şişme de devam eder. Deniz daha sonra hasarsız olarak geri gelir. Bunun depremle ilgisi yoktur.
Bodrum'un depremi geçen yıl olmuştur. Aynı büyüklükte bir deprem beklentisi içinde değiliz. Bu, depremin işareti değildir. Kaygılanmaya gerek yoktur."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.