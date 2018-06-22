Bodrum'da bir eğlence mekanında meydana gelen çatışmada ünlü şarkıcı Hacer Tülü ve mekan sahibi Mehmet Ali Sürensoy, hayatını kaybetti. Kanlı pusunun ardından kaçan saldırganların, Manisa'da yakalandığı öğrenildi. Bodrum’un dünyaca ünlü Barlar Sokağı’nda bulunan bir eğlence mekanında meydana gelen şok saldırıda hayatını kaybeden şarkıcı Haver Tülü 40, mekan sahibi Mehmet Ali Sürensoy ise 52 yaşındaydı. Saldırıda yaralananların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bir eğlence mekanı sahibine kurulan pusuda, silahlardan çıkan kurşunlar ünlü sanatçı Hacer Tülü ile birlikte 6 kişiye isabet etti. Hacer Tülü ve eğlence mekanı sahibi Mehmet Ali Sürensoy’un hayatını kaybettiği saldırının 4 faili, Manisa’da yakalandı.

ZANLILARDAN ŞOK İFADE

Zanlıların ilk ifadelerinde olayla ilgileri olmadıkları, Bodrum’a tatil için geldiklerini söyledikleri öğrenildi.

İHA'nın haberine göre olay, Bodrum’un dünyaca ünlü Barlar Sokağı’nda bulunan bir eğlence mekanı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Adnan Menderes Caddesi'nde bulunan eğlence mekanının önüne park ettikleri otomobilin içerisinde pusuya yatan 4 şüpheli, Barlar Sokağı’nda eğlence mekanı işleten Mehmet Ali Sürensoy'a gece kulübüne girdiği sırada rastgele ateş açmaya başladı. Onlarca kurşun Mehmet Ali Sürensoy’un yanı sıra sanatçısı 40 yaşındaki Hacer Tülü, 52 yaşındaki Servet K., 40 yaşındaki Cesur A., 23 yaşındaki Kaan M. ve Onur S.’ye isabet etti.

MANİSA'DA YAKALANDILAR

Olayda yaralanan 6 kişi, ambulanslarda çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan eğlence mekanı sahibi olan Mehmet Ali Sürensoy ile sanatçısı Hacer Tülü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerindeki kameraları incelemeye alan polis ekipleri, saldırganların kullandığı aracın plakasını tespit ederek takibe aldı. Saldırganlar, Manisa il girişindeki polis kontrol noktasında polis tarafından gözaltına alındı. Saldırıda yaralanan diğer kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

GENÇ ŞARKICININ AĞABEYİ KONUŞTU

Bodrum Devlet Hastanesi'ne gelen Tülü'nün ağabeyi Ozan Tülü'nün güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Hastane morgunda kardeşini teşhis eden Tülü, gazetecilerin sorusu üzerine "Kardeşimin hiçbir suçu yokmuş. Kaza kurşunuymuş." diyerek gözyaşı döktü.

Tülü'nün arkadaşı turizmci Levent Akbulut da yaşananları duyunca inanamadığını söyledi.

Hacer Tülü'nün hayat dolu bir kişi olduğunu aktaran Akbulut, "Her şey bu kadar basit olamaz. Eğlence için gittiği gece kulübünün önünde kapıda vuruluyor. Çok şaşkınım. Ailesine çok düşkün ve çok iyi bir insandı." diye konuştu.

Akbulut, Tülü'nün vurulduğu mekana gitmeden önce kendi çalıştığı gece kulübünde eğlendiğini anlattı.

Şarkıcı Hacer Tülü ve gece kulübü işletmecisi Mehmet Ali Sürensöy'ün cenazeleri, savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan, Bodrum Başsavcılığı'ndan alınan bilgiye göre, daha önce ismi Mehmet Ali Sürensoy olarak açıklanan ölen kişinin isminin, Ali Ekber olduğu anlaşıldı. Yanlışlığın, ölen kişinin üzerinde kardeşinin kimliğini taşımasından kaynaklandığı ve bu durumun kardeşi tarafından Muğla Adli Tıp Kurumundaki incelemelerde tespit edildiği ifade edildi. Ayrıca, Ali Ekber Sürensoy'un "Askeri ceza kanununa muhalefet" suçundan da arandığı belirlendi.