Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşma sırasında, misafir takım tribün kontenjanı dolduğu için stat dışında bulundukları belirtilen bir grup taraftar ile çevredekiler arasında yaşanan tartışmanın büyümesi sonucu kavga çıktı.

Çevredeki bazı esnafın iş yerinin zarar gördüğü ve 7 kişinin yaralandığı olayları önlemeye çalışan polis ekiplerine, jandarma güçleri de destek verdi.

Yaralılardan bazıları kendi imkanlarıyla bazıları da ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Taşların atıldığı olayların büyümemesini için yoğun çaba harcayan güvenlik güçleri, bazı kişileri gözaltına aldı. Misafir takımın taraftarları polis ekiplerince alandan uzaklaştırıldı.

Bu arada maç sırasında konuk ekip tribünlerinden sahaya girmek isteyen taraftara polis müdahale etti. Tribünden koltuk fırlatanların da olduğu karşılaşmayı ev sahibi Bodrum Belediyesi Bodrumsppor 6-2 kazandı.

Olaylarda zarar gören esnafla görüşen Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, gerekenin yapılacağını belirterek, bölgedeki kalabalığın dağılmasını sağladı.