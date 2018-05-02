Muğla’nın Bodrum ilçesinde, hediyelik eşya ve bahçe süsleri satan bir işyerinde yangın çıktı. Ekmek teknesi küle dönen iş yeri sahibi ise gözyaşlarını tutamadı.

İHA'nın haberine göre, Yalıkavak - Ortaken yolu üzerinde bulunan bahçe süsleri ve hediyelik eşya satan iş yerinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bir anda alev topuna dönen iş yeri kısa sürede küle döndü. Muğla Büyükşehir itfaiyesi alev topuna dönen işyerine müdahale etmekte güçlük çekti. 6 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucu güçlükle söndürüldü.

112 Acil servis ekipleri ise olumsuz bir durum yaşanmaması için bölgede hazır bekledi. Takviye olarak beton mikserleri ile getirilen sular da iş yerini söndürmek için kullanıldı.

İş yeri sahibi ise yanan ekmek teknesini gözyaşları içerisinde izledi. Öfkeden deliye dönen iş yeri sahibi ve ailesi, yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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