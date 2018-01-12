Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kafeterya işletmecisi 40 yaşındaki M.Ö., evinde tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. Baygın halde bulunan ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan M.Ö.'nün, 6 gündür kayıp olan işadamı 46 yaşındaki Ali Özdemir'in eski ortağı olduğu öğrenildi.



DHA'nın haberine göre, Bodrum'un Bitez Mahallesi'ndeki bir kafeteryanın işletmecisi, evli ve 2 çocuk babası M.Ö., dün akşam saatlerinde evinde tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. Eşi T.Ö. tarafından yarı baygın halde bulunan M.Ö., ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'e kaldırılıp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. M.Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.



M.Ö.'nün, Bodrum'da işletmecilik yapan ayrıca unlu mamuller ve pastane zincirinin sahibi, 6 gündür kayıp olan işadamı Ali Özdemir'in eski ortağı olduğu belirtildi.





BODRUM

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