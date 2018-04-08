Bodrum çöplük alanında bugün saat 13.00 sıralarında metan gazı patlaması nedeniyle başlayan yangın, rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüdü. Alevlere, Muğla Büyükşehir ve Bodrum itfaiye ekipleri, toplam 8 itfaiye aracı, 3 dozer ile müdahale etti.



DHA'nın haberine göre, alevlerin yakındaki ormanlık alana sıçraması son anda önlenebildi. Çöplüğün rehabilite ihalesini alan firmada görevli 20 işçi de söndürme çalışmalarına destek verdi. Rüzgarın yönünü sık sık değiştirmesi nedeniyle alevlere müdahalede güçlük yaşandı. Yangın nedeniyle Milas- Bodrum Karayolu da zaman zaman duman altında kaldı, ulaşım güçlükle sağlanabildi.





METAN GAZI PATLAMASI İLE BAŞLAYAN YANGIN, RÜZGARIN DA ETKİSİYLE HIZLA BÜYÜDÜ

Çöplüğün rehabilitasyonunu yapan özel şirketin işçilerinden 34 yaşındaki Muhammet Çelik, "Yangın, metan gazı patlaması ile aniden başladı. Ardından başka patlamalar da meydana geldi. Bu nedenle birden fazla noktada başlayan yangın hızla büyüdü. Söndürmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.





Dumanlar Bodrum'un Turgutreis ve Ortakent mahallelerinden görülürken, söndürme çalışmaları sürüyor.

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