Bodrum'da metrekare fiyatı 5 bin lirayı aştı

Otelcilik ve inşaat alanında Bodrum'un önde gelen gruplarından olan Çağdaş Holding'in ilçeye yatırımı son 5 yılda 200 milyon euroya dayandı. 2015 yılında Bodrum’u Swissotel ile tanıştıran Çağdaş Holding, ikinci Swissotel’ini de önümüzdeki yıl hizmete alıyor.

Bugüne kadar Bodrum’da 30 proje geliştirdiklerini anlatan Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, sadece son 5 yılda yaptıları yatırımın 195 milyon euroya ulaştığını anlattı.

İlçeyi ilk kez Swissotel Bodrum Beach ile kendilerinin tanıştırdığını belirten Çağlar, "şimdi de Yokuşbaşı’nda 100 milyon Euro yatırımla Swissotel Bodrum Hill’i devreye almak için kolları sıvadık. Bu otelimizi de önümüzdeki yıl devreye alacağız” dedi.

GAYRİMENKUL FİYATLARI YÜKSELİYOR



Bodrum, hızla yükselen gayrimenkul fiyatlarıyla yatırımcıların da radarına girmiş durumda. Dünyanın önde gelen lüks otel zincirlerinin yatırım planlarının birinci sırasında bulunan Bodrum’da, gayrimenkul fiyatları da bu talebe paralel olarak son birkaç yılda yüzde 100’lük artış gösterdi.

Ocak 2013’te ortalama bir gayrimenkul projesinin metrekare fiyatı 2.664 TL iken bu rakamın 2017 başında 4.420 TL’ye ulaştığını, yaz itibarıyla da metrekare fiyatının 5 bin TL’nin üzerine çıktığını belirten Çağlar, “Bu rakam güvenilir markaların doğru lokasyonda yer alan lüks projelerinde ise 10 bin Euro’lara kadar çıkıyor. Ancak halen iyi bir yazlık alternatifi olarak Bodrum’da fiyatlar istenilen seviyede değil” ifadelerini kullandı.

YARISI LANSMANSIZ SATILDI

Bodrum’un merkezinde Skyhill Homes projesi için çalışmalara başladıklarını anlatan Çağlar, "Daire fiyatları 195 bin dolar ile 1 milyon dolar arasında değişiyor. Yüzde 50’sini lansman yapmadan sattık. Fiyatları ulaşılabilir seviyede tuttuğumuz için satış sıkıntısı yaşamadık” değerlendirmesinde bulundu.

Çağlar Holding

Dağlarca Çağlar