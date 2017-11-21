Bodrum'da MHP'den toplu istifa

MHP Bodrum İlçe Teşkilatı üyesi 250 kişi, bugün Bitez Adliyesi'ne gidip, dilekçelerini Bodrum İlçe Seçim Kurulu'na teslim edip, partilerinden istifa etti. Aralarında MHP Bodrum İlçe Teşkilatı eski başkanlarından İlhami Karadağ, kapatılan Konacık Beldesi'nin MHP'li son belediye başkanı Mehmet Tosun, MHP Bodrum eski ilçe başkanlarından Osman Yetgin, kapatılan Ortakent-Yahşi Beldesi'nin MHP'li son belediye başkanı Mehmet Onur Şahbaz, Konacık Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin'in de bulunduğu istifa eden partililer, dilekçelerini teslim etmelerini ardından basın açıklaması yaptı.

TEŞKİLATTA 680 ÜYE BULUNUYOR

DHA'nın haberine göre; İstifa eden MHP'liler adına basın açıklaması yapan İlhami Karadağ, "Yaklaşık 680 üyesi bulunan MHP Bodrum İlçe Teşkilatı'nda, bugün 250 kişi istifasını verdi. Önümüzdeki günlerde bu istifalar devam edecek. Bizler bugün içimiz kan ağlayarak partimizden istifa ediyoruz. 50 yıldır bu partiye gönül bağıyla hizmet ediyorum. 30-40 yıldır hiçbir beklentisi olmadan hizmet veren arkadaşlarımız var. Parti eski rotasından çıktığı ve tüzel kişiliğini kaybetmeye başladığı için bu noktaya gelindi. Bu şartlarda partiye daha fazla hizmet veremeyeceğimizi, ülke yararına daha fazla hizmet edemeyeceğimizi, ülkemize daha fazla sahip çıkamayacağımızı anladık. Bu nedenle toplu halde istifa etme kararı aldık" dedi.

Konacık Beldesi'nin son Belediye Başkanı Mehmet Tosun ise, "Bizler onlarca yıl hizmet verdiğimiz partimizden yine nezaket kuralları içerisinde istifa etme sürecini değerlendirirken, bir baktık ki 22 arkadaşımız ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmiş. İstifa haberleri yayarak gündemi meşgul etmek istemedik. Bunlar parti içi demokrasiye karşı alınmış tavırlardır. Kesinlikle olumlu bulmuyoruz. Bu nedenle bu yapı içerisinde daha fazla durmamızın bir anlamı kalmadığını düşündük ve uyguladık. Ancak ihraç kararları bugün toplu halde istifa ve açıklama yapma kararımızı almamıza neden oldu. Bizim gönül bağımız kalmadı ama partide kalan arkadaşların da yolu açık olsun" diye konuştu.

Tosun basın mensuplarının sorusu üzerine, "Şu anda siyasi geleceğimiz ile ilgili bir karar vermedik, ancak partiden istifa eden tüm arkadaşlarımızla birlikte hareket etme kararı aldık. Biz ülkesine sevgi ve gönül bağıyla bağlı olarak, hiçbir kişisel çıkarı olmadan hizmet ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Bu nedenle alacağımız bu yöndeki kararı önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağız" dedi. İstifa edenler toplu halde fotoğraf çektirdikten sonra dağıldı.

"PARTİYE ZARAR VERENLERİN İHRAÇ EDİLMESİ KARARINI VERDİK"

MHP Bodrum İlçe Başkanı Cengizhan Sancar ise istifa kararlarının ardından yaptığı açıklamada, "Partimize zarar vermeye başlayanların istifası normaldir. Gerek kamuoyuna açıklamaları gerekse sosyal paylaşım sitelerinde partimize zarar vermeye başlamaları nedeniyle bazı üyelerin de ihraç kararını aldık, bu mekanizmayı çalıştırdık. Daha fazla polimeğe girmek bizim işimiz değil. Ülkemize Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin liderliğinde hizmet etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

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