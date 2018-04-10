Aycan Saroğlu, HT Cumartesi'de Bodrum'u kaleme aldı. Cevat Şakir’in “Başka yerde olup nur içinde yatılacağına burada nur içinde yaşanır” dediği Bodrum, niyeyse Teoman’ın ‘İstanbul’da Sonbahar’ adlı şahane şarkısında tanımladığı İstanbul’u hatırlatıyor biraz. “İstanbul bugün yorgun, üzgün ve yaşlanmış, biraz kilo almış, ağlamış yine rimelleri akıyor” diye seslenir ya Teoman... Bodrum da ruhunu İstanbullulara kaptırmış olduğundan, biraz o şarkıdaki kadın gibi nicedir. Kendini hızla tüketmiş, biraz gözden düşmüş, kırışmış ama yine de çekici. Tahtını Çeşme, Alaçatı gibi çıtırlara kaptırmış olsa da, Bodrum’a uğramadan geçen bir yaz, yaz sayılmaz çoğu insan için. Çünkü onda bilindikliğin tadı vardır. O hem bir ütopya hem bir disütopyadır...

Ege’nin şuh mavisinin fettan yarımadası Bodrum, baharda ise çok başka, çok kendi halinde. Çiçekler açmış, sokaklar sakin. İtişme hali ve aşırı sıcağın adrenalini yok. Tersine o fettan kadın uslu uslu oturuyor. Ama gözlerine baktığınızda davetkar sıcaklığı yakalıyorsunuz. Ne de olsa o Leydi Halikarnassos; M.Ö 484’ten beri var ve çok şey biliyor. Halikarnas Balıkçısı’nın, Azra Erhat’ın, Sabahattin Eyüboğlu’nun 60’lı yıllarda başlattığı ve hâlâ süren Mavi Yolculuk’larının başkenti.

+50 1. Grace Bay, Turks and Caicos, Birleşik Krallık

KALEYİ TAVUS KUŞLARIYLA GEZİN

Evliya Çelebi ‘Seyahatnamesi’nde şöyle yazar Bodrum Limanı için: “Liman altı rüzgardan etkilenmez, lodos ve keşişlemeye açıktır, demir atmaya uygundur.” Marinadaki yelkenliler gitmeyi ya da hep burada kalmayı düşündürür size. Marinanın içindeki çarşı da Bodrum’u artık iyiden iyiye kentli bir statüye kavuşturmuştur. Bodrum’un simgesi tarihi kale, baharda şahane gezilir... Serinlikte burçlara tırmanmak çok daha kolaydır zira. İki liman arasında kayalık bir alana kurulmuş St. Jean Şövalyeleri’nin (1406- 523) kalesinde kulelere çıkarsınız, ödüllü ve göz kamaştırıcı Su Altı Arkeoloji Müzesi’ni gezersiniz, kale bahçesinde gezinen tavus kuşlarını seyredersiniz... Ve “İyi ki baharda Bodrum’a geldim” dersiniz.

GECE, MÜZİK VE EĞLENCE

Kule Rock City, Bodrum’un en rağbet edilen rock barlarından biri. Kurban’dan Baba Zula’ya, rock müziğin mühim simalarını ağırlayan bar, yaz-kış açık. Marina’ya yakın Küba Bar da Bodrum’da kış eğlencelerinin mekanlarından. Gençlerin rağbet ettiği Cafe Del Mar da yaz-kış açık olan popüler mekanlar arasında. Marina Yat Kulübü’nde daima canlı müzik var.

GÜNEŞTE BAHAR KEYFİ

Bahar, sahilde Denizciler Kahvesi’nde yüzünü gösterir. Banklarda oturanlar, dondurma yiyenler, öylesine denizi seyredenler... Elele orta yaşlı turisttler sahilde volta atar. Kediler telaşsızdır çünkü balıkçılar bu mevsimde cömerttir onlara. Takım elbiseli, uzun topuklu çalışanlar denizle tezat bir manzara oluştururlar. Yazın İstanbul’u aratmayan trafik yoktur baharda; herkes scooter’la, bisikletle ya da yaya takılır...

GÖRMEK İÇİN 5 NEDEN

1. Bodrum pazarı çok şenlikli. Kumaş, giysi ve köy ürünleri satılıyor.

2. Bodrum kıyılarında sörf, su kayağı, para-ski yapabilirsiniz. Bodrum Yat Kulübü’nde yaz-kış yelken dersleri var.

3. Guletle çıkılan mavi yolculuklar Bodrum’dan başlayıp Göcek, Marmaris ve Fethiye’ye, bazen Yunan Adaları’na uzanıyor.

4. Bodrum evleri ünlüdür. sakız tipi ev, Levanten ev, musandıralı ev, kule ev olarak tanımlanır. En yaygını iki katlı, geniş bir teraslı sakız evdir.

5. Antik çağda oyunlardan önce Dionysos’a kurbanların kesildiği sunağı ile Antik Tiyatro, bugün 13 bin kişilik bir konser salonu.