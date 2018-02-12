Bodrum'da, olta iğnesi yuttuğu belirlenen ve bitkin halde karaya vuran caretta caretta, çevredekilerin çabalarına rağmen kurtarılamadı.



DHA'nın haberine göre bugün sabah saatlerinde, Turgutreis Mahallesi'ndeki Günbatımı Plajı'nda yürüyüş yapan evli, 3 çocuk babası 42 yaşındaki Faruk Kiseli, suda bir caretta caretta olduğunu fark etti. Bir süre sonra karaya vuran 60 santimetre boyunda, 45 kilogram ağırlığındaki caretta carettanın misina yuttuğunu fark eden Kiseli, kendi imkânları ile kaplumbağayı kurtarmak istedi. Ancak, Faruk Kiseli, tüm çabalarına rağmen deniz kaplumbağasının yuttuğu 6 santimetrelik olta iğnesini çıkaramadı. Caretta caretta, kısa bir süre sonra öldü.

"TAM BİR VİCDANSIZLIK"



Kiseli'nin durumu bildirmesi üzerine gelen Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri caretta carettanın ölümüyle ilgili tutanak tuttu. Ardından Bodrum Belediye Temizlik İşçileri Müdürlüğü ekipleri, kaplumbağa ölüsünü gömmek üzere plajdan alıp, götürdü.





Caretta carettanın bitkin halde güçlükle karaya kadar gelebildiğini belirten Faruk Kiseli, "Olta yutmuştu. Ağzındaki silikon misina 200- 250 kiloluk bir balığı rahatlıkla çekebilecek güçte. Caretta carettanın bunu dişleriyle kesip, kopartabilmesi güç. Büyük ihtimalle tekneyle balık avlayanlardan birinin oltasına takılmış. O kişi de oltayı kesip, zavallı hayvanı kaderine terk etmiş. Belki tekneye alıp karaya getirse, gerekli müdahale yapılıp, kurtarılabilirdi. Karaya vurduğunda çok bitkin haldeydi ve yardım çabalarımıza rağmen çok kısa bir süre sonra öldü. Bu tam bir vicdansızlık" dedi.







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