Bodrum’da gayrimenkul alımı yapmak için Tapu Müdürlüğüne gelen Murat Özboyacı’nın otomobilinden 565 bin TL’si çalındı. Polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

İddiaya göre İzmir’den Bodrum’a gayrimenkul almak için gelen Murat Özboyacı, birkaç arkadaşı ile birlikte Bodrum Tapu Müdürlüğüne geldi. Otomobili müdürlüğün yan sokağına park eden Özboyacı, arkadaşları ile birlikte satıcıyı bekledi. Satıcının gelmemesi üzerine bir süre sonra gayrimenkulu almaktan vazgeçen Özboyacı ve arkadaşları, park ettikleri otomobilin yanına geldi. Özboyacı aracın arka bagajında duran 565 bin TL parayı kontrol etmek için bagajı açtığında ise gözlerine inanamadı. Parayı yerinde bulamayan Özboyacı ve yanındakiler durumu hemen polise haber verdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

İHA'nın haberine göre, Murat Özboyacı ile birlikte İzmir’den gelen arkadaşı Hasan Fehmi Ekici, olayı şu sözlerle anlattı: “Satıcı gelmeyince artık İzmir’e dönmeye karar verdik. Ben de gitmeden Murat’a dedim ki ‘birader gel para yerinde duruyor mu diye bakalım’. Bagajı açıp baktık ki çanta yok. Biz gitmeden önce bagaja bakmıştık, para buradaydı. Biz bagajı açtığımızda orada para olduğunu gören oldu mu bilmiyorum. Çünkü büyük bir tomar halindeydi para” dedi.

Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

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